СМИ: Марселу хочет остаться в "Реале"

Защитник "Реала" Марселу хочет остаться в клубе. Как утверждает AS, такое решение 30-летний бразилец принял после того, как Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера "сливочных".

Ранее сообщалось, что Марселу собирался уйти в "Ювентус", чтобы присоединиться к форварду Криштиану Роналду. Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Марселу выступает за "Реал" с 2007 года. В составе "сливочных" он четыре раза выигрывал чемпионат Испании, а также четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Марселу провел 26 матчей за "Реал", забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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