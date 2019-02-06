СМИ: Маркос Льоренте будет персонально играть против Месси в матче с "Барселоной"

В стартовом составе "Реала" в первом полуфинале Кубка Испании против "Барселоны" сыграет полузащитник Маркос Льоренте, сообщает Marca. По данным издания, он будет персонально играть против форварда "Барсы" Лионеля Месси.

Напомним, что участие Месси в матче до последнего времени оставалось под вопросом. Он попал в заявку на игру, так как его травма оказалась не слишком серьезной. Команды пока не объявили стартовые составы.

В текущем сезоне 24-летний Льоренте провел 12 матчей за "Реал" и забил два мяча.

Матч "Барселона" - "Реал" начнется в 23.00 по московскому времени.

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