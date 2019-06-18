СМИ: Лунин будет вторым вратарем "Реала"

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в следующем сезоне займет пост второго вратаря "Реала". Мадридцы намерены расстаться с Кейлором Навасом и Лукой Зиданом – сыном главного тренера клуба.

У "Реала" пока нет предложений по костариканцу, но уверены, что найдут ему новый клуб, несмотря на высокие требования игрока по зарплате. Сейчас она составляет 7 миллионов евро в год. Лука Зидан недоволен своей ролью и надеется уйти в команду, где будет на первых ролях.

Лунин станет сменщиком Куртуа, а "Реал" купит еще одного вратаря. В аренде в "Леганесе" Андрей провел всего 5 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 5 голов. Он был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира.

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