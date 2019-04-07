СМИ: Коутинью не планирует возвращаться в Англию

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью​ заявил, что пока не планирует возвращаться в английский чемпионат.

– Сейчас я сконцентрирован только на выступлениях за "Барселону". Провожу только второй сезон в каталонском клубе, поэтому возвращение в Англию не входит в мои планы, – приводит слова Коутинью Mirror.

Да, у меня уже есть несколько трофеев, но я намерен выиграть намного больше, поскольку являюсь амбициозным и требовательным футболистом. Я счастлив, ведь я хотел играть в Испании.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему бразильцу со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В текущем сезоне Коутинью провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.