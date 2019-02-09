СМИ: Коутинью не хочет уходить из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью не хочет уходить из клуба, утверждает Daily Mail. Ранее сообщалось, что на 26-летнего бразильца претендуют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, испанская газета Marca писала о том, что сине-гранатовые готовы рассмотреть предложения по Коутинью. Контракт бразильца с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 140 миллионов евро.

В текущем сезоне Коутинью провел 32 матча за "Барселону", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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