СМИ: Коутинью думает об уходе из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает испанское издание Sport, 26-летний бразилец хочет быть ведущим игроком команды, а то время как в составе сине-гранатовых таковым является форвард Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Коутинью является "Манчестер Юнайтед". Контракт бразильца с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Коутинью провел 42 матча за "Барселону", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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