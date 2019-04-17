СМИ: Коста обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму 1,1 миллиона евро

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста обвиняется в налоговом мошенничестве в Испании, утверждает El Mundo. Испанский форвард мог скрыть доход от спонсорской сделки с одним известным производителем спортивной одежды, заключенной перед его переходом в "Челси" в 2014-м году. Общая сумма невыплаченных налогов оценивается в 1,1 миллиона евро.

Напомним, ранее Коста был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Испании за оскорбление арбитра во время игры 31-го тура ла лиги против "Барселоны" (0:2).

В текущем сезоне Коста провел 21 матч за "Атлетико", забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Мадридский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 65 очков.

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