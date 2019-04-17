СМИ: Конте провел предварительные переговоры с "Ювентусом"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте может вернуться в туринский клуб. Как утверждает Sky Sports News, 49-летний итальянский специалист провел предварительные переговоры с "бьянконери".

Во вторник "Ювентус" проиграл "Аяксу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) и вылетел из турнира. После этого СМИ сообщили, что Массимилиано Аллегри может быть отправлен в отставку с поста главного тренера по окончании текущего сезона.

Последним место работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" выиграли чемпионат и Кубок Англии.

"Ювентус" при Конте трижды становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Суперкубок этой страны.

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