СМИ: Иско проигнорировал легенду "Реала" после поединка с "Алавесом"

Полузащитник "Реала" Иско сразу покинул поле после матча 22-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (3:0) и не стал общаться с легендой и бывшим защитником "сливочных" Чендо​, сообщает Mundo Deportivo.

26-летний испанец вышел на поле на 87-й минуте вместо нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора. После финального свистка Иско направился в раздевалку и увернулся от Чендо, который хотел похлопать полузащитника по плечу и приободрить спортсмена.

В текущем сезоне Иско не имеет постоянной игровой пратики из-за разногласий с главным тренером Сантьяго Солари.

Напомним, что 57-летний Чендо провел больше 300 игр в составе "Реала", становился семикратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка страны.

В нынешнем сезоне Иско сыграл в 25 матчах за "сливочных", забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

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