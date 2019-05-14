СМИ: Гризманн сообщил "Атлетико" о своем уходе

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн намерен покинуть клуб в межсезонье.

Как утверждает испанское издание Marca, субботний матч чемпионата Испании против "Леванте" станет для француза последним в составе "матрасников". Гризманн сообщил руководству, главному тренеру Диего Симеоне и партнерам по команде о своем уходе.

Также эту информацию подтвердили Mundo Deportivo и AS.

В контракте чемпиона мира прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов. При продаже 28-летнего форварда "Атлетико" сможет заработать 96 миллионов, так как 20 процентов от суммы получит бывший клуб француза "Реал Сосьедад".

Ранее сообщалось, что Гризманн может перейти в "Барселону". В прошлом сезоне футболист отказался от трансфера в каталонский клуб.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за "Атлетико" 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.