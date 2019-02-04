СМИ: Фермален может покинуть летом "Барселону"

Защитник Томас Фермален может покинуть "Барселону" летом 2019 года, сообщает Mundo Deportivo. Контракт 33-летнего бельгийца с каталонцами истекает в июне текущего года.

По информации СМИ, после приобретения 19-летнего защитника Жан-Клер Тодибо​ из "Тулузы", вопрос с уходом Фермалена стал практически решенным. При этом отмечается, что в ближайшее время представители бельгийца встретятся с руководством "Барселоны", где подробно обсудят возможное продление контракта с футболистом.

В текущем сезоне Фермален сыграл в 9 матчах за "Барселону" и не отметился результативными действиями.

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