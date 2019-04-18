СМИ: Ди Франческо возглавит "Севилью" по окончании сезона

Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо близок к назначению на пост рулевого "Севильи". Как утверждает Corriere dello Sport, 49-летний итальянский специалист уже побывал в Севилье и пообщился со спортивным директором красно-белых Мончи. Ранее они вместе работали в "Роме".

Напомним, Ди Франческо был уволен из "Ромы" 7 марта 2019 года после поражения от "Порту" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

"Севилья" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 52 очков после 32 туров. Красно-белых возглавляет Хоакин Капаррос.

Все о чемпионате Испании - здесь