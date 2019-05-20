СМИ: Ди Франческо возглавит "Севилью"

Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо близок к назначению в "Севилью". Как утверждает Tuttomercatoweb, контракт с 49-летним итальянским специалистом будет рассчитан на 2 года.

Напомним, в марте "Севилья" уволила Пабло Мачина в поста главного тренера. До конца сезона-2018/19 красно-белых возглавил Хоакин Капаррос. "Севилья" заняла 6-е место в турнирной таблице, набрав 59 очков.

Последним место работы Ди Франческо была "Рома". Под руководством итальянца римляне доходили до полуфинала Лиги чемпионов в минувшем сезоне.

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