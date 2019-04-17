СМИ: Де Лигт близок к переходу в "Барселону"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт станет игроком "Барселоны" в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, каталонский клуб держит ситуацию с переходом де Лигта "под контролем". "Барселона" постарается не допустить повторения прошлогоднего сценария с трансфером форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, когда футболист отказался от сделки в последнюю минуту.

Между клубами существует опеределенная договоренность: если у "Аякса" появится более выгодное предложение по де Лигту, то руководство клуба уведомит об этом "Барселону". Каталонцы, в свою очередь, согласились не форсировать переговоры, чтобы не отвлекать игрока от концовки сезона.

Как сообщает источник, испанцы оценивают стоимость 19-летнего игрока обороны на там же уровне, что и одноклубника по "Аяксу" Френки де Йонга, который присоединится к "Барселоне" в межсезонье за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Маттейс де Лигт провел за "Аякс" 48 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.