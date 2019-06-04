СМИ: Бывший защитник "Барселоны" Адриану получил срок за неуплату налогов

Экс-защитник "Барселоны" Адриану Коррея получил 14 месяцев тюремного заключения за неуплату налогов, сообщают испанские СМИ. Он не сядет в тюрьму, так как в Испании любой срок менее двух лет считается условным. Сейчас бразилец выступает за "Бешикташ".

Как информирует Sport.es, футболист принял наказание и заключил сделку со следствием. Также он доплатил в испанскую казну 646 085 евро. Всего ему придется заплатить миллион еврою Ранее прокуратура просила для него три года тюрьмы и 1,1 миллиона евро штрафа.

34-летний футболист выступал в Испании за "Севилью" (2005-2010 г.) и "Барселону" (2010-2016 г.). С "Севильей" он дважды выиграл Кубок Испании и Кубок УЕФА, с "Барселоной" дважды выиграл Лигу чемпионом и четырежды стал чемпионом Испании.

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