СМИ: Бэйл не хочет уходить из "Реала"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не планирует покидать клуб этим летом. Как утверждает Times, 29-летний валлиец доволен своим положением в Мадриде.

Ранее сообщалось, что на Бэйла претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Челси". "Синие" были готовы сделать валлийца самым высокооплачиваемым игроком в премьер-лиге. Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйл провел 29 матчей за "Реал", забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Все о трансферах - здесь