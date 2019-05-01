Нападающий "Бетиса" Хесе​ Родригес вернется в "ПСЖ" по окончании сезона.

Руководство испанского клуба не планирует вести переговоры о выкупе 26-летнего форварда, утверждает Mundo Deportivo.

"Бетис" не устраивает высокая зарплата Хесе (футболист получает 3 миллиона евро в год после вычета налогов) и его низкая результативность: в текущем сезоне на счету испанца один забитый гол в 15 играх за "зелено-белых".

Выступаля за "Реал", Хесе стал двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Испании, в составе "ПСЖ" – чемпионом Франции.