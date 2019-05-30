СМИ: "Барселона" заморозила трансфер Гризманна

"Барселона" временно заморозила трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, информирует Marca. Президента каталонцев Хосепа Мария Бартомеу смущает сразу несколько факторов возможного трансфера.

Во-первых, цена игрока и его зарплата. Трансфер Гризманна оценивается в 120 миллионов евро, а зарплата – 17 миллионов евро в год.

Во-вторых, игроки "Барселоны" против перехода французского форварда.

В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей за "Атлетико", забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось о его желании покинуть "Атлетико". По сообщением СМИ, на француза также претендуют ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".