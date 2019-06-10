СМИ: "Барселона" возобновила переговоры по переходу де Лигта

"Барселона" предпримет последнюю попытку подписать защитника "Аякса" и сборной Голландии Маттейса де Лигта​​.

По информации ESPN, каталонский клуб возобновит переговоры с агентом игрока Мино Райолой из-за активного интереса к голландцу со стороны "ПСЖ"​.

Источник не сообщает, будет ли "Барселона" увеличивать контрактное предложение де Лигту. Сам защитник до сих пор не принял решение о том, в каком клубе продолжит свою карьеру.

В сезоне-2018/19 Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В составе сборной 19-летний футболист стал финалистом Лиги наций​.