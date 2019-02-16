СМИ: "Барселона" предложит Альбе пятилетний контракт

"Барселона" собирается продлить контракт с защитником Жорди Альбой. Как утверждает испанское издание Sport, новое соглашение с 29-летним испанцем будет рассчитано на 5 лет.

Действующий контракт Альбы с сине-гранатовыми истекает в 2020 году. Переговоры о новом соглашении начнутся в ближайшее время.

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В составе каталонского клуба он четыре раза становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

В текущем сезоне Альба провел 32 матча за "Барселону", забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

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