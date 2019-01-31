СМИ: "Барселона" подпишет 19-летнего защитника "Тулузы"

Защитник "Тулузы" Жан-Клер Тодибо перейдет в "Барселону" до закрытия зимнего трансферного окна, информирует Mundo Deportivo. Отмечается, что каталонский клуб заплатит за 19-летнего игрока 1-2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что француз перейдет в "Барселону" только следующим летом на правах свободного агента.

19-летний Тодибо всего за "Тулузу" провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу. Кроме того, на его счету два матча за молодежную сборную Франции.