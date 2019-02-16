СМИ: "Барселона" отложила переговоры о новом контракте с Ракитичем до конца сезона

"Барселона" отложила переговоры о новом контракте с полузащитником Иваном Ракитичем до конца сезона, утверждает Marca. 30-летний хорват хочет сосредоточиться на футболе и ожидает, что консультации начнутся летом.

Действующее соглашение Ракитича с "Барселоной" истекает в летом 2021 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич провел 34 матча за "Барселону", забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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