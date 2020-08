СМИ: «Барселона» объявит о назначении Кумана сегодня

Голландский тренер Роналд Куман сегодня возглавит «Барселону», сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны договорились о контакте на два года. Сумма сделки не сообщается.

На данный момент 57-летний Куман является главным тренером сборной Голландии. Вчера стало известно, что Кике Сетьен покинул сине-гранатовых.

Ronald Koeman will be announced on next hours as new Barcelona manager. Contract to be signed until June 2022. Confirmed. ??? #FCB #Barcelona