СМИ: "Барселона" не продаст Малкома менее чем за 60 миллионов евро

"Барселона" не собирается продавать форварда Малкома меньше чем за 60 миллионов евро, информирует Marca.

Сообщается, что агент 22-летнего игрока провел переговоры с руководством клуба и отметил, что его клиент не будет настаивать на переходе. Представители каталонского клуба уведомили, что не отпустят игрока за сумму, меньшу 60 миллионов евро. По информации СМИ, "Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к бразильцу.

В прошедшем сезоне Малком провел 24 матча за "Барселону", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает Малкома в 40 миллионов евро. Его контракт с каталонским клуб рассчитан до 30 июня 2023 года.

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