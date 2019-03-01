СМИ: "Барселона" интересуется тремя защитниками

"Барселона" намерена приобрести защитника в летнее трансферное окно. Как утверждает Sport, в сферу интересов каталонского клуба попали Начо Монреаль ("Арсенал"), Филипе Луис ("Атлетико") и Альберто Морено ("Ливерпуль").

Контракты всех этих футболистов истекают в конце сезона. Летом они станут свободными агентами.

В текущем сезоне 33-летний Начо провел 21 матч за "Арсенал", забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи, 33-летний Луис принял участие в 21 встрече в составе "Атлетико", отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми пасами, 26-летний Морено провел 5 матчей за "Ливерпуль".

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