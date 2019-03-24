СМИ: "Барселона" готова расстаться с Силлессеном

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен может покинуть Испанию в это межсезонье. 29-летний голкипер сборной Голландии проиграл конкуренцию другому вратарю каталонского клуба, Марку-Андре тер Штегену.

"Барселона" готова отпустить вратаря за 45-50 миллионов евро, тогда как в контракте Силлессена прописаны отступные в размере 60 миллионов, сообщает Marca. Контракт с игроком действует до 30 июня 2021 года.

По информации источника, у каталонского клуба есть несколько кандидатов на замену Силлессена, если возникнет необходимость подписать нового вратаря.

В этом сезоне Силлессен провел за "Барселону" 7 матчей во всех турнирах, пропустил 7 мячей и дважды сыграл на ноль.