СМИ: "Атлетико" заплатит "Реалу" за Льоренте 40 миллионов евро

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте близок к переходу в "Атлетико".

По информации COPE, переговоры между клубами о трансфере 24-летнего испанца находятся в продвинутой стадии.

Переход хавбека обойдется "матрасникам" в 40 миллионов евро, а с игроком будет подписан пятилетний контракт.

В сезоне 2018/19 Маркос Льоренте провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и получил 2 желтые карточки.

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