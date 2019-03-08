СМИ: "Атлетико" хочет продлить контракт с Хуанфраном

"Атлетико" собирается продлить контракт с защитником Хуанфраном. Как утверждает Marca, новое соглашение с 34-летним испанцем будет рассчитано еще на один сезон.

Действующий контракт Хуанфрана с "Атлетико" истекает в июне 2019 года. Испанец взял паузу на несколько недель, прежде чем принять окончательное решение.

Хуанфран выступает за "Атлетико" с 2011 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также дважды выигрывал Лигу Европы.

В текущем сезоне Хуанфран провел 19 матчей за "Атлетико" и отметился 1 голевой передачей.

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