СМИ: Анри может стать главным тренером "Бетиса"

"Бетис" находится в поиске нового главного тренера после отставки Кике Сетьена​.

По информации Mirror, руководство зелено-белых обратилось к наставнику "Ньюкасла"​ Рафаэлю Бенитесу с предложением возглавить команду. Однако 59-летний специалист ответит отказом, так как имеет более выгодные предложения. В том числе Бенитес ведет переговоры о продолжении сотрудничества с "сороками".

Как утверждает источник, в таком случае "Бетис" готов вступить в переговоры бывшим главным тренером "Монако" Тьерри Анри​.

В сезоне 2018/19 "Бетис" занял 10-е место в турнирной таблице ла лиги.