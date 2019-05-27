СМИ: Аллегри может сменить Вальверде в "Барселоне"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону"​.

Итальянский специалист планировал взять годичный перерыв в тренерской карьере, но положение Эрнесто Вальверде​ в каталонском клубе может изменить планы Аллегри, утверждает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что после поражения в финале Кубка Испании от "Валенсии", руководство "Барселоны" приняло решение созвать заседание в связи с неудачными выступлениями команды по итогам сезона.

Массимилиано Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством туринский клуб пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок страны и дважды – Суперкубок.