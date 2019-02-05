СМИ: Альба согласовал срок нового контракта с "Барселоной", но не договорился по зарплате

Защитник "Барселоны" Жорди Альба пока не договорился с клубом об условиях продления контракта, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, стороны пришли к согласию по поводу сроков контракта - до лета 2024 года. Однако в вопросе зарплаты игрока у них все еще есть разногласия. Футболиста на данный момент не устраивает предложение клуба.

Контракт 29-летнего Жорди Альбы истекает летом 2020 года. В текущем сезоне он провел 31 матч за "Барсу" и забил два мяча при 14 голевых передачах.

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