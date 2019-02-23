СМИ: Альба продлит контракт с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба продлит контракт с клубом. Как утверждает Mundo Deportivo, новое соглашение с 29-летним испанцем будет рассчитано до 2024 года.

Переговоры о продлении контракта уже идут. Действующее соглашение Альбы с сине-гранатовыми истекает 30 июня 2020 года.

Альба присоединился к "Барселоне" в 2012 году. В составе каталонского клуба он 4 раза становился чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

В текущем сезоне Альба провел 35 матчей за "Барселону", забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

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