Sky Sports: «Манчестер Сити» отказался от планов купить Месси

«Манчестер Сити» принял решение отказаться от планов приобрести у «Барселоны» нападающего Лионеля Месси, утверждает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что трансфер может произойти уже в январе 2021 года. «Горожане» должны были связаться с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с сине-гранатовыми, и он сможет начать переговоры.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».