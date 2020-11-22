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Sky Sports: «Манчестер Сити» отказался от планов купить Месси

15:40
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«Манчестер Сити» принял решение отказаться от планов приобрести у «Барселоны» нападающего Лионеля Месси, утверждает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что трансфер может произойти уже в январе 2021 года. «Горожане» должны были связаться с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с сине-гранатовыми, и он сможет начать переговоры.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

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