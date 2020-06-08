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«Скучаю по этому месту». Месси назвал место, по которому соскучился за время самоизоляции

07:24
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в Instagram фотографию на стадионе «Камп Ноу». Аргентинец признался, что соскучился по нему.

«Я действительно скучал по этому месту. Не могу дождаться, когда снова буду играть здесь», — написал Месси.

По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 июня, в мире коронавирус подтвержден у 7 063 891 человек. Умерших — 404 575, выздоровевших — 3 450 985.

По данным Роспотребнадзора на день 7 июня, за последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 343 человека.

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