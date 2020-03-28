Скончался 14-летний воспитанник «Атлетико»

Воспитанник «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет, сообщил испанский клуб в своем официальном Twitter.

— Мы шокированы этой печальной новостью, — написал клуб. — Мы глубоко сожалеем о его кончине. Вся семья «Атлетико» скорбит по этой потере и выражает поддержку семье Кристиана в момент этой ужасной трагедии.

Официальная причина смерти юного футболиста, перешедшего в академию «Атлетико» в сезоне-2013/14, не уточняется.