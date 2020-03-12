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«Нет коронавирусу». Новый пост Смолова в Instagram

18:07
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Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов опубликовал фотографию с одноклубниками в своем Instagram.

На снимке 28-летний Смолов сидит в компании с защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей.

«Скажи: «Привет». P. S.: нет коронавирусу», — подписал фото Смолов.

30 января форвард «Локомотива» перешел в «Сельту» на правах аренды до конца сезона-2019/20. За клуб из Виго Смолов провел 6 матчей и забил один гол.

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