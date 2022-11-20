Скауты «Реала» будут следить за Хаверцем во время чемпионата мира-2022

Скауты «Реала» будут следить за полузащитником «Челси» Каем Хаверцем во время чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Calciomercatoweb.

Хаверце на ЧМ-2022 будет играть за сборную Германии, которая на групповом турнире встретится с командами Испании, Японии и Коста-Рики.

23-летний полузащитник выступает за «Челси» с 2020 года. В нынешнем сезоне он в 20 матчах во всех турнирах забил четыре гола. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.