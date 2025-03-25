Футбол
25 марта, 02:50

Скалони о сравнениях Ямаля с Месси: «Ламин — один из лучших игроков в мире, однако трудно сравнивать с Лео»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о сравнениях вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с форвардом Лионелем Месси.

«Ямаль — один из лучших игроков в мире, однако, честно говоря, их с Месси трудно сравнивать. Не хочу говорить то, что не хочу, но Ламин — отличный футболист», — приводит слова Скалони beIN Sports.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль провел 38 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ламин Ямаль
Лионель Месси
ФК Барселона
Лионель Скалони
  • serkonol

    у ямаля только карьера началась. хоть как-то сравнить можно лет через 15.

    25.03.2025

