Скалони о сравнениях Ямаля с Месси: «Ламин — один из лучших игроков в мире, однако трудно сравнивать с Лео»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о сравнениях вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с форвардом Лионелем Месси.
«Ямаль — один из лучших игроков в мире, однако, честно говоря, их с Месси трудно сравнивать. Не хочу говорить то, что не хочу, но Ламин — отличный футболист», — приводит слова Скалони beIN Sports.
В текущем сезоне 17-летний Ямаль провел 38 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
7
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
8
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
9
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
12
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
13
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
14
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
15
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
16
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
17
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
19
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|2 : 1
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|3 : 1
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
Новости