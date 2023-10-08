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Симеоне — о победе «Атлетико» над «Реал Сосьедад»: «Я испытываю гордость»

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 9-го тура ла лиги с «Реал Сосьедад» (2:1). Он отметил, что выступление команды в последних играх заставляет его испытывать гордость.

«После того, как ребята приложили усилия в этой серии игр, я испытываю гордость. Иметь команду футболистов, которые выступают подобным образом, — это то, чем болельщики могут гордиться. У нас был очень хороший первый тайм, а потом нам было трудно выходить на контратаку. Они вели себя смело, старались много играть мячом вместо того, чтобы нападать сзади, как они обычно это делают. Я думаю, мы очень хорошо контролировали их полузащитников Кубо и Ойярсабаля», — приводит Marca слова Симеоне.

«Атлетико» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 19 очков. 21 октября команда Симеоне сыграет против «Сельты».

Ранее сообщалось, что Симеоне продлит контракт с «Атлетико». Он возглавляет команду с 2011 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2023/10/08/6522d9c2e2704e303d8b4585.html
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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38 тур
6.10 22:00
Атлетик – Альмерия
 3 : 0
7.10 15:00
Кадис – Жирона
 0 : 1
7.10 17:15
Реал – Осасуна
 4 : 0
7.10 19:30
Мальорка – Валенсия
 1 : 1
7.10 22:00
Севилья – Р. Вальекано
 2 : 2
8.10 15:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 1 : 2
8.10 17:15
Атлетико – Р. Сосьедад
 2 : 1
8.10 19:30
Алавес – Бетис
 1 : 1
8.10 19:30
Сельта – Хетафе
 2 : 2
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Гранада – Барселона
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Атлетико

 5
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Такэфуса Кубо

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 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 4
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Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 7 2 1
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Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

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Вильярреал

 8 1 3
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