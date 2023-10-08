Симеоне — о победе «Атлетико» над «Реал Сосьедад»: «Я испытываю гордость»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 9-го тура ла лиги с «Реал Сосьедад» (2:1). Он отметил, что выступление команды в последних играх заставляет его испытывать гордость.

«После того, как ребята приложили усилия в этой серии игр, я испытываю гордость. Иметь команду футболистов, которые выступают подобным образом, — это то, чем болельщики могут гордиться. У нас был очень хороший первый тайм, а потом нам было трудно выходить на контратаку. Они вели себя смело, старались много играть мячом вместо того, чтобы нападать сзади, как они обычно это делают. Я думаю, мы очень хорошо контролировали их полузащитников Кубо и Ойярсабаля», — приводит Marca слова Симеоне.

«Атлетико» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 19 очков. 21 октября команда Симеоне сыграет против «Сельты».

Ранее сообщалось, что Симеоне продлит контракт с «Атлетико». Он возглавляет команду с 2011 года.