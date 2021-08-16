Симеоне заявил, что его порадовал высокий темп игры «Атлетико» в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:1).

«Мы провели очень хороший матч. В первом тайме контролировали игру, доставили много хлопот сопернику, который играет очень хорошо. Во втором тайме после пропущенного гола с пенальти мы хорошо отреагировали, стали играть динамичнее и забили второй мяч. Меня очень порадовал высокий темп игры», — приводит слова Симеоне Marca.

В составе «Атлетико» дубль сделал Анхель Корреа, хозяева ответили точным ударом Яго Аспаса. В следующем матче мадридцы встретятся 22 августа с «Эльче», команда из Виго на следующий день сыграет с «Осасуной».