Симеоне взял на себя ответственность за поражение «Атлетико» в матче с «Алавесом»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (0:1).
«Я несу ответственность за то, что не могу найти способ преодолеть защиту соперника. Команды настраиваются против нас по-другому. Дело не в том, что они делают, а в том, как мы подходим к делу. Ясно, что там нужно развиваться и прогрессировать.
Мне не нравится сталкиваться с командами, которые имеют серию поражений. Потому что в какой-то момент они должны выиграть», — приводит слова Симеоне AS.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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