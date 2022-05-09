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Симеоне: «Атлетико» еще не гарантирована Лига чемпионов"

Симеоне заявил, что у «Атлетико» еще три сложных матча
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 35-го тура чемпионата России против «Реала» (1:0) отметил, что команде пока не гарантировано участие в Лиге чемпионов-2022/23.

«Нам еще ничего не гарантировано — впереди еще три сложных соперника, — приводит слова Симеоне Marca. - У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше, но не получилось. Мы должны завершить сезон как можно лучше. Год был для нас очень нестабильный, но болельщики всегда поддерживали нас. Это очень круто. Мы несем ответственность перед ними до самого конца».

«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов. На пятой строчке за три тура до финиша располагается «Бетис» (58 очков).

Диего Симеоне
ФК Атлетико
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 - : -
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 - : -
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 16
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 29 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 29 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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