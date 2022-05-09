Симеоне: «Атлетико» еще не гарантирована Лига чемпионов"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 35-го тура чемпионата России против «Реала» (1:0) отметил, что команде пока не гарантировано участие в Лиге чемпионов-2022/23.

«Нам еще ничего не гарантировано — впереди еще три сложных соперника, — приводит слова Симеоне Marca. - У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше, но не получилось. Мы должны завершить сезон как можно лучше. Год был для нас очень нестабильный, но болельщики всегда поддерживали нас. Это очень круто. Мы несем ответственность перед ними до самого конца».

«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов. На пятой строчке за три тура до финиша располагается «Бетис» (58 очков).