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Симеоне требовал наказания для Рамоса за оскорбления в адрес арбитра

00:26
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался недоволен работой арбитра во время матча 7-го тура чемпионата Испании против «Реала»?. Как сообщает Marca, аргентинский специалист требовал наказания для капитана соперников Серхио Рамоса за оскорбления в адрес арбитра. В частности, испанский защитник назвал нецензурным словом мать судьи.

Напомним, ранее за аналогичный эпизод форвард «Атлетико» Диего Коста был дисквалифицирован на 8 матчей.

Атлетико — Реал

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