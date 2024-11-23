Симеоне стал первым тренером с 700 матчами в одном клубе за всю историю испанского футбола

«Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Матч стал для главного тренера «матрасников» Диего Симеоне 700-м во главе мадридцев. Он стал первым тренером в истории испанского футбола, достигшим этой отметки.

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

«Атлетико» (29 очков) обошел «Реал» (27) и поднялся на второе место в ла лиге, но у «сливочных» есть два матча в запасе. «Алавес» (13) идет 16-м в турнирной таблице.