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Сегодня, 22:09

Симеоне стал первым тренером с 700 матчами в одном клубе за всю историю испанского футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Матч стал для главного тренера «матрасников» Диего Симеоне 700-м во главе мадридцев. Он стал первым тренером в истории испанского футбола, достигшим этой отметки.

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

«Атлетико» (29 очков) обошел «Реал» (27) и поднялся на второе место в ла лиге, но у «сливочных» есть два матча в запасе. «Алавес» (13) идет 16-м в турнирной таблице.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Алавес
ФК Атлетико
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«Жирона» разгромила «Эспаньол» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
3
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
6
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
7
 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
8
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 2 : 0
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 4 : 2
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 2 : 1
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 2 : 3
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 4 : 1
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 - : -
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
24.11 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
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Барселона

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Винисиус Жуниор

Реал

 8
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Айосе Перес

Вильярреал

 7
П
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Ламин Ямаль

Барселона

 7
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Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
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