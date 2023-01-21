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Сегодня, 07:19

Симеоне сравнил Депая с Диего Костой

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на трансфер нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

«В «Лионе» футболист показывал свою силу, надеемся, это снова случится. Вижу в нем форварда, который может играть как самостоятельно на острие, так и в оттяжке. Депай напоминает мне Диего Косту, который тоже начинал как оттянутый нападающий, но потом стал девяткой — регулярно забивал голы и был взрывным», — цитирует Симеоне Marca.

20 января стало известно о том, что Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах и забил один гол.

«Атлетико» идет на 4-й позиции в турнирной таблице Испании (28 очков).

Диего Симеоне
Мемфис Депай
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Ла лига: «Барселона» — «Хетафе», «Атлетик» — «Реал» и другие матчи 18-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
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20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 - : -
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 - : -
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 - : -
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 - : -
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 - : -
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 - : -
23.01 23:00
Валенсия – Альмерия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 10 2 1
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