Симеоне считает Облака лучшим вратарем мира

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал голкипера Яна Облака лучшим вратарем мира. Он отметил, что клуб помогает словенскому игроку прогрессировать.

— Ян Облак — лучший голкипер в мире, в этом нет никаких сомнений, — приводит AS слова Симеоне. — Он становится лучше и лучше, но и «Атлетико» помогает ему блистать. Мы провели три больших матча подряд. Непросто сначала сыграть с «Валенсией», потом в Лиге чемпионов и снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня, и нам нужно сохранять страсть.