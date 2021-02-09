Симеоне считает ничью справедливым результатом матча с «Сельтой»
02:39
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:2).
«У меня осталось много положительных впечатлений от матча. Моментов было немного у обеих команд. Ничья — справедливый результат. Мы не заслуживали гола в первом тайме, а они не заслуживали ничью по итогам второго. Нормально, что в течение сезона мнения о лидере различаются в зависимости от результатов. Мы продолжаем наш путь, мы должны идти от матча к матчу», — приводит слова Симеоне Marca.
«Атлетико» набрал 51 очко и остается лидером чемпионата. У «Сельты» 26 очков и десятое место.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/02/08/6021bce322601d1f4f8b458d.html
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