Симеоне считает ничью справедливым результатом матча с «Сельтой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:2).

«У меня осталось много положительных впечатлений от матча. Моментов было немного у обеих команд. Ничья — справедливый результат. Мы не заслуживали гола в первом тайме, а они не заслуживали ничью по итогам второго. Нормально, что в течение сезона мнения о лидере различаются в зависимости от результатов. Мы продолжаем наш путь, мы должны идти от матча к матчу», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» набрал 51 очко и остается лидером чемпионата. У «Сельты» 26 очков и десятое место.