Симеоне считает, что у "Реала" нет своего стиля

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля игры, а у его команды и у "Барселоны" - есть.

- У "Аякса" есть определенная школа, у "Барселоны" тоже, у "Ювентуса". А у "Реала", - нет, - цитирует специалиста La Nacion. - Их стиль базируется на таланте игроков, которые у них есть. И есть команды, стиль которых только зарождается, как "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы. У них нет истории, но они идут тем путем, который прокладывает для них Пеп.

49-летний Диего Симеоне вместе с "Атлетико" в качестве тренера выиграл чемпионат и Кубок Испании, дважды - Лигу Европы, суперкубок УЕФА и суперкубок Испании. Дважды доходил до финала Лиги чемпионов.