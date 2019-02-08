Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в ведущих европейских лигах

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в топ-пятерке европейских чемпионатов. Как сообщает L’Equipe, аргентинец зарабатывает в месяц 3,3 миллиона евро.

В Англии больше всех получает Хосеп Гвардьола – "Манчестер Сити" ему платит ежемесячно 1,9 миллиона евро. В Италии самый высокооплачиваемый тренер у "Ювентуса" – Массимилиано Аллегри зарабатывает 1,14 миллиона евро в месяц. В Германии лидирует Нико Ковач, который получает от "Баварии" ежемесячно 580 тысяч евро, а во Франции Томасу Тухелю "ПСЖ" платит 420 тысяч.