Симеоне: «Реал» был точнее и убедительнее»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:2).

«Мы плохо начали матч. Они больше владели мячом и лучше располагались на поле. Во втором тайме мы попытались сыграть через Лемара, но не преуспели. Мы выровняли игру, но пропустили гол, который оставил нас вне игры. Надо продолжать работать и совершенствоваться. «Реал» был точнее и убедительнее.

Мне нужны были свежие игроки в атаке, поэтому я заменил Феликса. Я понимаю и разделяю его недовольство, ведь когда выходишь на поле, всегда хочется дать команде как можно больше», — приводит слова Симеоне Marca.